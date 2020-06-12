«Сначала заразили всю страну, а теперь на нас делают деньги!» 12.06.2020, 9:37

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Фото: Reuters

Больницы в Бресте заполнены пациентами с коронавирусом, бесплатных тестов уже не делают.

Жителям Бреста приходится стоять в огромных очередях для того, чтобы сдать тест на Covid-19 или пройти обследование, пишет телеграм-канал «Баста!».

«В Бресте - очереди, чтобы лечь по направлениям из поликлиник в больницу с пневмонией, - пишет читатель канала. - Около 80-100 человек стоят на улицах.

Отца с подозрением на коронавирус отправили домой, даже анализа крови не сделав. Болел дома, была несбиваемая температура и пульс 44. Только потом другой врач отправила на КТ, выявили пневмонию, а в больнице поставили диагноз коронавирус. Мама дома тоже болеет, но никто ей тест как контакту первого уровня не делал».

«Отстоял час в очереди на проведение платного теста на коронавирус, - пишет другая жительница Бреста. - Такого бардака давно не видела.

Заняв очередь на анализ, побежала занять очередь на оплату, там она была даже больше. Сказали что можно оплатить в больнице, а не в самой поликлинике. Найти нужный вход - тот ещё квест, так как центральный закрыт. Нужно бежать к приемному. Отстояв и там очередь, я узнаю что оплату картой они не берут. Пришлось снимать наличку. В итоге, отстояв три с половиной очереди, надеюсь что анализ сегодня сдам».

«Сначала заразили всю страну, а теперь на нас делают деньги! - пишет житель города. - Бесплатных тестов уже не делают, их нет в поликлиниках. Хочешь - делай за 20 рублей, хочешь - не делай.

Контакты первого уровня до проявления симптомов ходят на работу, больничный им не дают. В больницу забирают только совсем тяжёлых - мест нет. И весь этот маразм знают только те, кто попал в эти жернова. Мы попали. С самого начала мы, как могли, изолировались. Но это не помогло.

Тестов не хватает даже платных. И куда делась вся «гуманитарка» из Польши?».

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