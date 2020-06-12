«Обратный отсчет»: Давайте и дальше продолжать эту бархатную революцию 12.06.2020, 9:54

Фото: nn.by

У нас в этом году все получится.

Страна готовится к переменам. Новый видеоролик, посвященный последним событиям в Беларуси вышел на youtube-канале "Обратный отсчет".

"От каждого встречного сегодня мы слышим о выборах и скорой смене власти, - говорит автор видео. - Саша 3% уже стал народным мемом. Сотни тысяч белорусов поставили подписи против диктатора. Пикетов Лукашенко, если это не постановка для БТ, с огнем не сыщешь. Страна готовится к переменам.

Подписи будут собирать до 19 июня, а 14 июня будет последний выходной перед подачей. Уже происходят изменения, в Беларуси начинается бархатная революция. Сейчас нельзя останавливаться, нельзя молчать и прятаться. Я знаю, что у нас в этом году все получится. Горжусь тем, что происходит, тем, как мы все вместе создаем историю новой страны. Давайте и дальше продолжать эту бархатную революцию!»