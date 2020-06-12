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Twitter нейтрализовал свыше тысячи пропагандистских аккаунтов из России

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  • 12.06.2020, 10:01
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Twitter нейтрализовал свыше тысячи пропагандистских аккаунтов из России

Корпорация заявила, что все они действовали при поддержке Кремля.

Социальная сеть Twitter удалила более 32 тысяч активных аккаунтов, на которых, как считают в корпорации, распространялась пропагандистская информация в интересах правительств России, Турции и Китая, сообщает dw.com.

С Россией были связаны 1152 учетные записи - в Twitter полагают, что все они связаны с сайтом "Актуальная политика", который "занимается политической пропагандой внутри России при поддержке государства". В заявлении Twitter 12 июля сказано, что эта сеть аккаунтов была заблокирована за нарушение политики противодействия манипуляции, - в частности, за то, что они занимались перепостами и распространением неоригинальной информации в политических целях.

Подавляющая часть удаленных учетных записей - 23 750 активных аккаунтов - была связана с Китаем. Авторы этих страниц на китайском языке прославляли деятельность Коммунистической партии Китая и распространяли манипулятивные или пропагандистские сообщения о пандемии коронавируса, акциях протеста в Гонконге и ситуации в Тайване, объединение которого с Китаем является заявленной целью руководства КНР. Twitter также обнаружил и заблокировал свыше 150 тыс. аккаунтов-ботов , усиливающих виральность китайских пропагандистских постов с помощью ретвитов.

Кроме того, Twitter ликвидировал сеть из 7340 учетных записей, публиковавших посты в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития. Информацию о всех заблокированных учетных записях онлайн-корпорация передала Австралийскому институту стратегической политики (ASPI) и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO).


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