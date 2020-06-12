«Спасибо Саше 3%»: Малориту захлестнула волна коронавируса 2 12.06.2020, 10:17

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Медики говорят, что это далеко не пик заболеваемости в районе.

В центральной районной больнице Малориты – более 70 пациентов с Covid-19 и пневмонией. Больных размещают в детском отделении, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Малорита, центральная районная больница, - пишет житель райцентра. - Все терапевтическое отделение забито под завязку. На утро 11 июня в терапии было более 70 больных из деревень и города. Мест нет, больных размещают в детском отделении.

И это, как говорят медики, далеко не пик заболеваемости в районе. Мрак и ужас, спасибо Саше 3%".

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