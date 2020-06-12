закрыть
12 июня 2020, пятница, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Спасибо Саше 3%»: Малориту захлестнула волна коронавируса

2
  • 12.06.2020, 10:17
  • 4,535
«Спасибо Саше 3%»: Малориту захлестнула волна коронавируса

Медики говорят, что это далеко не пик заболеваемости в районе.

В центральной районной больнице Малориты – более 70 пациентов с Covid-19 и пневмонией. Больных размещают в детском отделении, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Малорита, центральная районная больница, - пишет житель райцентра. - Все терапевтическое отделение забито под завязку. На утро 11 июня в терапии было более 70 больных из деревень и города. Мест нет, больных размещают в детском отделении.

И это, как говорят медики, далеко не пик заболеваемости в районе. Мрак и ужас, спасибо Саше 3%".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип
У Виктора Бабарико есть последний шанс победить
У Виктора Бабарико есть последний шанс победить Дмитрий Бондаренко
Новая Беларусь сметет остатки старого режима
Новая Беларусь сметет остатки старого режима Виктор Бабарико
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга Владимир Халип