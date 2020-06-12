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Так и начинается очередная весна

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  • Виталий Портников, «Грани»
  • 12.06.2020, 10:26
  • 5,117
Так и начинается очередная весна
Виталий Портников

А ее противники живут в страхе.

Накануне референдума об изменении - или, если быть точным, "обнулении" российской Конституции секретарь Совбеза Николай Патрушев дал пространное интервью газете "Аргументы и факты" под чудесным, будто из газеты "Правда" советских времен позаимствованным заголовком "Кукловодство к действию".

Интервью, можно сказать, с легко предсказуемым содержанием. Оказалось, что в самый разгар эпидемии коронавируса в России, на фоне серьезнейших экономических и социальных проблем страны секретаря Совбеза интересуют исключительно "цветные революции" в соседних странах, зловредные Госдепартамент и фонд Сороса и, разумеется, НКО, которые на западные деньги готовят "цветной переворот" уже в самой России.

Со стороны может показаться, что эти люди уверены в незыблемости своей власти, несменяемости Путина, бесконечности воровства, превращенного ими в государственную идеологию. А они живут в страхе.

Если почитать Патрушева, становится ясно, почему в Кремле так нервно реагировали на "революцию роз" в Тбилиси и Майданы в Киеве и с таким ужасом - на "арабскую весну". Народ на улицах - это худшее, что они могут себе представить. Люди, изучавшие в школах - и даже в своих Высших школах - историю русских революций, так и остались невежественными конспирологами, которые искренне верят, что у самих людей вообще не может быть никаких своих желаний, что это все Сорос и "печеньки" Госдепа. "Взрывной процесс" для Патрушева - это не тогда, когда стремительно ухудшается ситуация в стране, не тогда, когда страна становится добычей криминальных кланов, не тогда, когда у людей просто не остается надежды на лучшее. А тогда, когда "активизируются" американские посольства, фонд Сороса и НПО. Это и есть то, с чем следует бороться. Не с нищетой, не с отсутствием демократии, не с коррупцией - отец российского министра сельского хозяйства вообще не упоминает об этом. А с фондом Сороса. С "кукловодами". Которые, разумеется, будут угрожать путинской бесконечности. Уже угрожают.

"Ожидается активизация работы с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения... Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности"...

Что ж, интервью Патрушева и есть самое настоящее "кукловодство к действию". Так и рушатся любые авторитарные режимы, так и начинается какая-нибудь очередная весна. Пока российские чекисты будут бороться с американскими дипломатами и Соросом, недовольство жизнью будет все сильнее накапливаться у обычных людей, которые не интересуются деятельностью неправительственных организаций и мало что знают о Соросе. Зато просто хотят жить в эпоху отсутствия нефтедолларов и присутствия самоизоляции. И оказывается, что в эту эпоху нормально жить могут позволить себе только надежно самоизолировавшийся Путин и рыщущий в поисках активистов на американской службе Патрушев. И еще их дети. И еще их друзья. И еще те, кто с ними и приватизированным ими государством делится. А на всех остальных денег уже не хватает. И скоро не хватит совсем.

Но я уверен, что когда генерал Патрушев увидит под окнами своего дома взбеленившуюся толпу, он все равно будет считать, что это все Госдепартамент, НКО и Сорос. В цельности личности Николая Платоновича я совершенно не сомневаюсь.

Виталий Портников, «Грани»


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