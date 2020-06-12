Ученые раскрыли тайну островов, которые не тонут 1 12.06.2020, 10:32

7,949

Остров Фунафути

Фото: Gerd Masselink/University of Plymouth

Некоторые острова адаптируются к растущему уровню моря.

В Мировом океане существуют острова, которые не тонут при повышении уровня воды, пишет lenta.ua.

На удивительные острова обратили внимание ученые из Университета Плимута (Великобритания), которые раскрыли часть их загадок. Результаты исследования могут помочь в сохранении островов, которым угрожает исчезновение в результате роста уровня океана.

Некоторые острова адаптируются к растущему уровню моря, и изучение этого факта может помочь сохранить острова, которым угрожает подтопление, провоцируемое таянием ледников в результате глобального потепления. Например, в зоне риска находится часть Мальдивских островов, а также многие другие островные территории.

"Мы создали компьютерную модель острова Фатато, чтобы понять с ее помощью, как рифовые острова противостоят повышению уровня океана. Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана. Это обеспечивается переносом песка, гравия и других пород", — рассказывают британские ученые.

Способность островов адаптироваться к растущему уровню воды может защитить миллионы людей от вынужденной климатической миграции, которая им угрожает. Но ученые говорят, что нужно провести дополнительное моделирование, прежде чем делать какие-то выводы на этот счет.