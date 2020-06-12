Коронавирус «косит» медработников в белорусских городах 1 12.06.2020, 10:45

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иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Есть умершие в Барановичах и Могилеве.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о новых смертях от Covid-19 в разных регионах Беларуси. В Барановичах и Могилеве умерли медработники.

"В Барановичах умер водитель скорой помощи. Лежал в реанимации. Ранее у него и у его жены, врача-терапевта, был подтвержден Covid-19. Жена перенесла вирус в более легкой форме", - пишет читатель.

"10 июня в Могилеве умерла медсестра из неврологического отделения Климовичский больницы Светлана З. У нее был подтвержден диагноз коронавирус", - сообщает сотрудник областной больницы.

"Много зараженных Covid-19 в Славгороде Могилевской области. Вчера у нас умер мужчина, диагноз - пневмония, сгорел за пару дней, сегодня дочка едет забирать тело в Могилев", - пишет житель райцентра.

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