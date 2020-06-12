Литва и Польша открывают границу 1 12.06.2020, 10:53

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Внутренний контроль отменяется на всех пограничных пунктах.

Правительства Литвы и Польши отказались от временного пограничного контроля на общей границе с 12 июня, сообщает «Новая газета Балтия» со ссылкой на МВД Литвы.

Внутренний контроль отменяется на всех пограничных пунктах Литвы и Польши.

Госграницу с Польшей также можно будет пересекать по железной дороге через все пункты перехода границы.

С 11 мая разрешалось прибытие в Литву граждан Польши только с целями работы, бизнеса и учебы. Литовские граждане могли посещать Польшу на тех же основаниях, в отношении граждан двух стран не применялось требование 14-дневной самоизоляции.