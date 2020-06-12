Врач из Беларуси: Сколько можно терпеть этот беспредел? 2 12.06.2020, 11:21

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Алексей Носов

Фото: «Белсат»

Эмоциональное обращение Алексея Носова.

Белорусы поднимутся и сделают все как надо. Врач Алексей Носов записал эмоциональное видеообращение к своим соотечественникам и пообещал приехать в Минск на Площадь, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Белорусы, пожалуйста, не прос***те свою страну! - сказал он. - Мы живем здесь, да, мы когда-то уехали, уже устроились. Но вы то еще не устроились, она же вам нужна.

Почему я это говорю? Потому что у меня болит душа.

Не знаю, как у других соотечественников, но у меня, например, на первые дни августа уже запланирована поездка в Беларусь. Но если что-то пойдет не так, я обязательно пойду на три площади.

Я – готов. Пускай остальные подумают, готовы ли они. Потому что ну сколько можно терпеть этот беспредел?

Слышишь, ты, клоун-пенсионер! Ты думаешь, что мы тебя боимся?

Сотрудники правоохранительных органов, пожалуйста подумайте о том, стоит ли совершать преступления, если у вас их еще нет. Если уже совершили – понятно, вам надо скрываться. Но если у вас нет преступлений – пожалуйста, не надо их совершать.

В этот раз белорусы не прос***те свою страну! Они поднимутся и сделают все как надо. Надеюсь, что все решится обычным мирным способом".

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