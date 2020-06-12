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Оттепель по-казахски

  • 12.06.2020, 11:30
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Оттепель по-казахски

Как меняется страна после ухода Назарбаева.

6 июня в Казахстане прошли митинги оппозиции — в первый день действия нового закона «О проведении мирных собраний». Этот закон появился после заявлений президента Касым-Жомарта Токаева о проведении политических реформ. Пока в России Конституционный суд выносил решение запретить митинги в любых местах, кроме специально отведенных для этого загончиков «гайд-парков», в Казахстане, наоборот, перешли от разрешительного порядка проведения митингов к уведомительному. Причем на доработку закон отправил уже новый Председатель Сената Маулен Ашимбаев, чье назначение вместо Дариги Назарбаевой месяц назад стало главной политической новостью этого года. В контексте состоявшегося транзита власти, кадровых перестановок, заявлений о политике демократизации и принятии новых законов — первые митинги позволяют увидеть тренд в политической жизни Казахстана, пишет The Insider.

Митинги 6 июня

Закон, регламентирующий митинги, только вступил в силу. С изрядными оговорками, но обозначен именно уведомительный принцип проведения митингов. В частности, местным органам власти запрещается отказывать в согласовании митингов почти по всем ранее использовавшимся поводам, а нарушение закона о митингах и даже отдельные насильственные действия не могут быть причиной для разгона митинга. Участникам митингов даже не запрещается скрывать лица.

При этом уведомление должно подаваться за 5 дней до мероприятия, так что субботние акции протеста заведомо нарушали новый закон. Накануне акций Генпрокуратура призвала граждан не выходить на митинги, ссылаясь как на нарушение участниками закона, так и на эпидемиологическую ситуацию. Общей статистики организаторы не публиковали, но митинги состоялись как минимум в 8 городах: в Алматы и Нур-Султане количество участников исчислялось несколькими сотнями, в остальных городах счет шел на десятки. По данным vlast.kz, в двух главных городах страны суммарно задержано до 40 человек.

Интернет обошла видеозапись, на которой известная оппозиционерка Асия Тулесова проводит два удара в сторону полицейского и сбивает ему фуражку. Ситуация, которая в России могла стать поводом для нового «дела 6 мая» с многолетними сроками заключения, в реалиях сегодняшнего Казахстана стала поводом для ареста Тулесовой на 10 суток. Асия — одна из организаторов движения «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан»), правда, затем она из него вышла. Движение запомнилось флэшмобом «Я проснулся» и акцией на Алматинском марафоне — 2019: тогда за плакат «От правды не убежишь» Асия Тулесова была арестована на 15 суток вместе с Бейбарысом Толымбековым. Сейчас ее привлекли к ответственности за «применение неопасного для жизни насилия по отношению к представителю власти», эта статья предполагает до 3 лет лишения свободы — но дело обошлось административным арестом (во всяком случае — на данный момент).

При этом отличия в отношении к оппозиции в Казахстане и России хорошо заметны и в судах, и на митингах. Казахстанские полицейские общаются с митингующими — и порой очень вежливо, они не экипированы в «защиту», разрешают журналистам брать интервью у демонстрантов, не выхватывают из толпы случайных участников, используют для перевозки задержанных не автозаки, а микроавтобусы.

Конечно, до европейского подхода к регламентации акций протеста еще очень далеко, но, судя по динамике событий за последние годы, в этом вопросе Казахстан и Россия движутся в противоположных направлениях.

Многовекторная политика

О многовекторности в отношении внешней политики Казахстана говорится уже много лет. Имеется в виду стремление устанавливать партнерские отношения с США, Россией, Китаем, Западной Европой — вне зависимости от их отношений между собой. С Россией выстраиваются отношения в рамках Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и Таможенного Союза. С инвесторами из США и Европы организована добыча нефти и целый ряд проектов, нацеленных на уменьшение сырьевой зависимости. С ведущими британскими и мировыми экспертами создан Международный Финансовый Центр Астана — первая в постсоветском пространстве территория, регистрирующая компании и обеспечивающая им business environment по принципам английского права, с собственным арбитражным судом, приглашенными из Великобритании опытными судьями и англоязычным документооборотом. С Китаем и Европой развивается логистический проект, в котором Казахстану отводится роль важнейшего транспортного хаба. Наконец, с 1994 года именно в США и Европе граждане Казахстана могут бесплатно получить образование в лучших университетах — по государственной программе «Болашак».

Но сегодня, пожалуй, уместно говорить о многовекторности и во внутренней политике Казахстана. «Пророссийский вектор» очевиден даже при поверхностном взгляде: многие госслужбы и ветви власти консультируются в рамках ЕАЭС и принимают совместные решения; также, например, весьма популярен «Первый канал Евразия» — казахстанский телеканал на базе российского Первого канала. С другой стороны, заметен и «проевропейский вектор» — в новых законах о митингах, о выборах, о политических партиях, в введении института парламентской оппозиции. Принимая «первый пакет политических реформ», Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что власти Казахстана не должны считать противоположную точку зрения опасной для себя. Эти реформы никак нельзя назвать ни радикальными, ни предполагающими быстрые изменения, но они обозначают вектор. И этот вектор — на формирование многопартийности, соблюдение прав оппозиции, постепенное приближение к западным стандартам политических процессов.

По мнению Токаева, власти Казахстана не должны считать противоположную точку зрения опасной для себя

Существенная часть истеблишмента Казахстана логику этих реформ разделяет — как минимум в силу образования.

Плоды западного образования

Программа «Болашак» задумывалась, как открытые ворота для любого гражданина в лучшие университеты мира. С 1994 года в рамках этой программы молодежь может поехать на учебу или на стажировку за счет государства — с условием отработать затем 6 лет в Казахстане. При этом для таких специалистов открыты многие привлекательные вакансии в аппарате власти и крупных корпорациях. Для участия в программе достаточно получить письмо с приглашением из университета и пройти не слишком сложный отбор — как показывает практика, доступный и для учащихся из простых семей. С тех пор этой возможностью воспользовались более 10 000 человек.

Время от времени проводятся встречи Назарбаева с «болашаковцами» для демонстрации того, что успешные молодые люди, получившие образование на Западе, обязаны ему персонально. Такой, своего рода, лично лояльный президенту (теперь уже экс-президенту) прозападный корпус в истеблишменте и руководстве крупных компаний.

Интересно, что соучредителем и почетным членом Ассоциации стипендиатов «Болашак» является «болашаковец» Бауыржан Байбек, сегодня — один из влиятельнейших политиков Казахстана, первый заместитель председателя правящей партии «Нур Отан», ранее аким (мэр) Алматы.

Байбек на посту мэра Алматы

Политическое усиление Байбека во второй половине 2019 года совпало с многочисленными слухами о его политическом союзе с Даригой Назарбаевой — якобы в силу разногласий с нынешним президентом Токаевым.

В середине апреля этого года Агентство по противодействию коррупции провело проверку программы «Болашак» и указало на целый ряд коррупционных рисков и необоснованно широкие полномочия руководства. В начале мая последовала отставка Дариги Назарбаевой с поста Председателя Сената. Отставка была тем более резонансной, что в Казахстане глава верхней Палаты Парламента исполняет обязанности Президента в случае его отставки.

Это стечение обстоятельств породило массу конспирологических теорий. Однако же ни ход транзита власти, ни последующие события не позволяют относиться к ним серьезно.

Новый Председатель Сената, Маулен Ашимбаев, учился в США, магистерскую диссертацию защищал в Tufts University и стажировался в John Hopkins University. И его назначение вполне укладывается в логику бесконфликтного и очень неспешного дрейфа в сторону западного понимания политических процессов и свобод.

Транзит власти

Транзит власти был начат Назарбаевым в декабре 2016 года, когда он инициировал перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством. Весной 2019-го было сложно комментировать заявления о внезапности отставки главы государства или акценты российской пропаганды на том, что Путин в курсе готовящегося транзита. Конкретный день отставки, конечно, был известен единицам, но о том, что подготовка ведется и что это произойдет в первой половине 2019 года, знали все, кто хоть сколько-нибудь интересовался политикой.

В итоге Назарбаев передал власть Токаеву, сохранив статус «Лидера Нации», пост главы Совета Безопасности и руководство правящей партией «Нур Отан». Похоже, у Назарбаева есть понимание того, что нужно переходить к практике регулярных выборов и приближаться к стандартам западной демократии — но при этом, возможно, он считает, что, с учетом ментальности и отсутствия такого рода политических практик, это потребует значительного времени. Эта версия объясняет, почему выбор был сделан в пользу Токаева и почему новый президент действует именно так, как действует — скорее всего, по согласованию с Назарбаевым.

Отставка дочери первого президента выглядит при этом одним из элементов транзита власти. Дело в том, что при желании Назарбаев мог передать власть Дариге, изначально для этого не было препятствий, никакие ухищрения не требовались. Объективная опасность запланированного транзита заключалась в возможности перехвата власти одной из политико-бизнесовых «групп влияния» — с почти неизбежным в этом случае уходом в межклановые войны. Для предотвращения этого важно было показать, что если кто-то предпримет попытку узурпировать власть, то включится «План Б» — и перехват власти все равно станет невозможен.

Отставка дочери Назарбаева выглядит одним из элементов транзита власти

В казахстанских реалиях логично предположить, что Токаев действует согласно договоренностям с Назарбаевым. При этом в июле 2019 он создал Национальный Совет Общественного Доверия (НСОД) — дополнительный механизм прямой обратной связи с целым рядом лидеров общественного мнения. Именно на заседаниях НСОД Токаев заявлял о всех политических реформах, о том, что «нужно преодолевать боязнь альтернативной точки зрения», что «нужен институт парламентской оппозиции, это новая общественная парадигма, то есть должны быть альтернативные взгляды и мнения, которые мы должны учитывать», что «нужно законодательно закрепить права политических меньшинств в парламенте». Когда в 2019 году состоялись заметные для общественного мнения несанкционированные митинги, на заседании НСОД Токаев заявил, что «следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции». НСОД стал для Токаева каналом связи с прозападным истеблишментом и электоратом.

Наиболее вероятно, что Токаев по согласованию с Назарбаевым утверждает постепенные изменения в пользу многопартийной системы, прав и свобод граждан. Прививку от демонизации западных стандартов, нацеленность на международное сотрудничество, интеграцию в мировую экономику имеют, как минимум, 10 тысяч людей в политическом и деловом истеблишменте. Это может оказаться решающим фактором в развитии страны.


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