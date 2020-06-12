А ведь есть выход 2 12.06.2020, 11:37

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Фото: gazetaby.com

Ребята, давайте начнем с самого важного.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мотивирующий текст из соцсетей:

- Знаете, как ловят обезьян в Индии? Очень просто ловят. Закапывают в землю кувшины с узким горлом и бросают туда орехи. Идет обезьяна. Видит в земле дырку. Видит в дырке орехи. Много орехов. Запускает в дырку пятерню и нагребает сколько может орехов. Полную горсть нагребает. И пытается их вытащить. Но не может вытащить, так как лапа с орехами сквозь узкое горло кувшина пролезть не может. Ну никак не может! Обезьяна вначале бесится, прыгает, рвет лапу. Потом успокаивается и сидит. Час. Два. Три. Но разжать пальцы, чтобы выронить орехи, не догадывается! Ну не может она выпустить орехи! Не способна.

Потом приходят охотники и убивают обезьян. Даже не из ружей. Просто палками. Подходят и колотят обезьян по головам. Одну за одной. И те умирают. Так и не выпустив орехи.

Так вот это про нас. Мы - те обезьяны. С орехами в горсти. У кого-то орехи - образование, которое жаль бросить. У кого-то муж, с которым стерпится, но вряд ли слюбится. У кого-то привычная, хоть и без зарплаты, работа... И сидим мы с ними, не в силах разжать пальцы. И сидим. И сидим... Зачем, спрашивается, сидим? Чего ждем? Того и гляди охотники с палками придут. А мы все равно сидим! Себя и других уговаривая. Да куда мы пойдем? Да кому мы нужны? А здесь какие-никакие, а орехи... Всю жизнь сидим. До пенсии. До гробовой доски...

А ведь есть выход. Нужно что-то делать и не сидеть с охапкой орехов в руках и надеяться на чудо. Ведь если мы будем сидеть как те обезьяны и ждать чего то ,ни к чему хорошему это не приведет. Ребята, давайте начнем с малого, все в наших с вами руках. Нужно начать с самого важного – с честных выборов!

У нас есть последняя надежда на перемены, те самые перемены которые так нам с вами нужны, давайте верить в то ,что мы можем что то изменить к лучшему — изменить для самих себя, изменить для всех тех кого мы любим и ценим, кто дорог нам и за кого мы в ответе.

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