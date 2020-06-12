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Кремль отменил режим удаленной работы, но Путин продолжает на нем работать

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  • 12.06.2020, 11:52
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Кремль отменил режим удаленной работы, но Путин продолжает на нем работать
Фото: kremlin.ru

Российский правитель так сильно боится заразиться коронавирусом?

Все сотрудники Администрации президента России должны будут вернуться на рабочие места с удаленной работы с понедельника 15 июня, узнало агентство РБК. Они работали вне офиса с 30 марта. Сам Путин продолжит работать удаленно, заявил накануне его пресс-секретарь.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении карантинных мер в городе. С 9 июня в Москве отменены режим самоизоляции и пропусков. С 16 июня в городе заработают летние веранды, с 23 июня — кафе и рестораны.

Сотрудники Кремля с этого дня стали возвращаться на работу, пишут журналисты. До этого их график был гибким: часть работали из дома постоянно, часть по расписанию "неделя дома — неделя на работе" или "три дня дома — два дня на работе".

Возврат на работу в офис пока не касается президента Владимира Путина. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил агентствам, что президент вернется в обычный режим "в обозримом будущем". При этом он может оставить часть встреч на удаленный режим для оптимизации графика и совершенствования работы, цитирует Пескова "Интерфакс".


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