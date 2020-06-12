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«Температуры не было»: история 11-классницы, которую увезли с экзамена из-за коронавируса

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  • 12.06.2020, 11:57
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«Температуры не было»: история 11-классницы, которую увезли с экзамена из-за коронавируса
иллюстрационное фото kp.by

Оказалось, что данные о контактах первого уровня из школ никак не синхронизируются между ведомствами.

Одиннадцатиклассница Влада Одинец должна была сдавать экзамен по русскому языку 3 июня. Только чувствовала себя не очень хорошо, причем уже за день до этого. Но температуры не было, поэтому формально причины не идти на экзамен отсутствовали. Пропускать испытание — тоже не вариант, ведь аттестат получить нужно. Итог — Владу с подозрением на коронавирус забрали прямо с экзамена. Сайт tut.by рассказывает подробности истории.

«Медсестра давала нюхать нашатырь, но я ничего не чувствовала»

Влада училась в одной из школ Партизанского района Минска. В какой конкретно, говорить не хочет и подчеркивает: к учителям и школе у ее семьи претензий нет, наоборот — благодарность. Зато к остальному вопросы есть. По большей части — риторические.

Девушке стало плохо еще 2 июня. Была слабость и недомогание — классические

признаки болезни. Получением справки для освобождения от экзамена не стали заниматься: из своего опыта посчитали, что поликлиника без температуры справку не выдаст.

— Нам показалось, что это не вариант. Хотели вызвать скорую, но температуры не было, а в таких случаях она тоже не приезжает. Хотя симптомы были точно как у коронавируса, — вспоминает Влада. — В поликлинику же не хотелось: скорее всего, я бы съездила зря, ведь больничный без температуры не выдают.

Девушка признается: ситуация получилась странная, но освобождения от экзамена у нее не было, поэтому на следующий день она пошла в школу.

— Уже перед экзаменом я снова чувствовала себя плохо, поэтому подошла и сказала об этом учителю. Добавила, что у меня также пропало обоняние, — говорит школьница. — Преподаватель передала эту информацию завучу, она зашла за мной перед экзаменом и повела в медпункт.

По пути Влада объяснила, что температуры у нее нет, просто состояние слабости и отсутствие обоняния и чувства вкуса.

— В медпункте мне еще раз померили температуру, и ее действительно не оказалось. Но медсестра дала мне нюхать нашатырь, чтобы посмотреть на мою реакцию. Я не чувствовала ничего, — признается Влада. — Но в итоге меня отвели обратно на экзамен.

Классу уже начали читать изложение, как вдруг в кабинет вновь зашла завуч и сказала Владе, что для нее экзамен окончен:

— Меня снова отвели в медпункт, приехал школьный врач, измерил температуру. Она оставалась нормальной. Врач сказал, что отсутствие обоняния писать экзамен не мешает. Мне уже было все равно, я просто просила решить что-нибудь, чтобы я знала, что делать.

Что было дальше: скорая и подтвержденный COVID-19

По словам Влады, учителя после этого позвонили в администрацию района за рекомендациями. Там сказали, что в этом случае необходимо вызывать скорую.

— Когда они приехали, то предложили два варианта: обратиться за помощью в поликлинику или отправиться с ними в инфекционную больницу. К тому моменту в школу уже подъехала моя мама, и мы выбрали второй вариант: решили, так хотя бы можно было рассчитывать на тест, — рассказывает девушка.

В больнице семья провела три часа. За это время у Влады взяли мазки и проверили ее на наличие симптомов COVID-19.

— Врач тогда сказала, что ее мнение — у меня коронавирус. Но, конечно же, для постановки диагноза сказали ждать результатов теста. До этого времени мне предложили остаться в больнице или чтобы мама забрала меня под личную ответственность домой.

Влада с мамой вызвали такси до дома, чтобы не находиться рядом с другими больными.

— Причем мы предупредили водителя о том, что у меня почти стопроцентный коронавирус, и попросили его надеть маску. Но он даже не испугался, сказал: «Ладно, поехали», — удивляется девушка.

На следующий день, 4 июня, у класса Влады должна была быть консультация перед следующим экзаменом, но перед ней пришел результат теста. Коронавирус подтвердился. На консультацию в итоге никто из класса не пошел.

— В тот день я узнала, какие мы безответственные, что поставили под угрозу здоровье многих людей, — добавляет мама Влады Карина Егоршева. — Мои аргументы о том, что температура нормальная, предыдущие обращения за медицинской помощью, так как не хватало симптомов, не были приняты во внимание.

Под «предыдущими обращениями» семья имеет в виду то, что Влада некоторое время болела также и до подтверждения диагноза «коронавирус». Тогда симптомы простуды выражались увеличенными лимфоузлами и температурой. Однако и тогда врача на дом присылать отказывались: предлагали прийти в поликлинику.

«Родители сами обзванивают инстанции, чтобы понять, что делать»

Утром 4 июня, как только стал известен результат теста, Влада подала в санэпидемстанцию список контактов 1-го уровня: вписала туда маму и подругу. Администрация школы со своей стороны тоже составила такой список: туда вошел весь класс и некоторые учителя.

Во второй половине дня 4 июня ученики узнали: экзамены для класса отменены, а Влада получит годовую оценку в аттестат. Но осталось много других вопросов. Их озвучивает мама Влады:

— Оказывается, данные о контактах первого уровня, зафиксированные скорой, затем инфекционной больницей и санэпидемстанцией, никак не синхронизируются. Школой был подготовлен один список контактов, нами озвучен дополнительный, и эти списки живут в разных вселенных никак не пересекающимися жизнями. В результате родители одноклассников и подруг моей дочери сами обзванивали инстанции, чтобы узнать, когда к ним приедут с тестами, как себя вести дальше, что можно и чего нельзя. Ответы были получены разные.

Влада отмечает, что после этого у ее подруги тоже появились похожие симптомы, а к 5 июня у нее пропало и обоняние.

— Но ей сказали, что к ней приедут взять мазок только 9 июня! (Его действительно взяли в тот день). К 5 июня тесты взяли у двух человек: девочки, которая уже ко взрослой поликлинике относится, и мальчика, который обслуживается в поликлинике в другом районе.


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