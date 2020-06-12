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Выборы президента США: новые опросы показывают двухзначный отрыв Байдена от Трампа

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  • 12.06.2020, 12:21
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Выборы президента США: новые опросы показывают двухзначный отрыв Байдена от Трампа
ФОТО: CARLOS BARRIA/MARK MAKELA/REUTERS

Разница между кандидатами составляет 11 и 13 процентов.

Еще два новых общенациональных социологических опроса в США показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа перед выборами президента Соединенных Штатов с двухзначным перевесом, пишет «Зеркало недели. Украина».

Новый опрос от Firehouse Strategies (R) и Optimus показал разницу в 11%. За Байдена готовы проголосовать 53%, в то время как за Трампа 42%.

Свежий опрос от Redfield и Wilton показывает разницу в 13%. За Байдена 50%, за Трампа 37%.

Напомним, что новый прогноз от The Economist дает Байдену 83% шансов на победу в коллегии выборщиков и 96% шансов на победу на всеобщих президентских выборах. Аналитики прогнозируют подавляющее преимущество Байдена над Трампом.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена. Свежие данные социологических опросов, проведенных на общенациональном уровне в США показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 14% в гипотетической паре на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены в ноябре. Опрос Data for Progress показал, что за Байдена готовы проголосовать 54%, в то время как за Трампа – 40%.

На общенациональном уровне, согласно опросу CNN, у Байдена значительное преимущество в 14% - 55 против 41 процента.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Байден - первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.


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