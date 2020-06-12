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Житель Минска: Лукашенко в ужасе, я верю в нашу победу

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  • 12.06.2020, 12:29
  • 5,358
Житель Минска: Лукашенко в ужасе, я верю в нашу победу
Фото: «Радыё Свабода»

Еще никогда мы не были так сплочены и целеустремленны.

Белорусы отлично понимают, в чем причина паники властей, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"За Тихановским пришли. За Бабарико пришли, - пишет житель Минска. - По всем высказываниям Лукашенко, по всем паническим действиям властей видно, в каком ужасе они находятся.

Все потому, что такой политической активности от "народца из-под плетки" они просто не ожидали. Мы никогда не были так сплочены. Мы никогда не были так целеустремленны. Даже в 2010 году. Такая сплочённость и активность - единственная реальная угроза для действующих властей.

Я, конечно, наверняка не знаю, что произойдет дальше с претендентами в кандидаты и хочу надеяться на лучшее. Но я вас умоляю, если все будет для них складываться не лучшим образом, не опускайте руки. Не теряйте надежду и не понижайте градус активности.

Это забитый лозунг, но сейчас иначе и не скажешь – наша сила в единстве! Я верю в нашу победу. Я верю в другое будущие. Я верю в вас. Я верю в справедливость".

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