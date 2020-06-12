«Ей становилось хуже, а в госпитализации отказывали» 3 12.06.2020, 12:36

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Гомельчанин рассказал, как добивался, чтобы жену с COVID-19 положили в стационар.

В «Кур’ер» на «горячую линию по COVID-19» поступают звонки из Слуцка и других регионов Беларуси, и люди рассказывают о проблемах, с которыми они столкнулись из-за коронавируса. Житель Гомеля Сергей Иванович рассказал, как он несколько дней добивался госпитализации жены, больной коронавирусом, с двухсторонним поражением легких.

«Члены нашей семьи — я, жена и сын — почти одновременно почувствовали недомогание, первые симптомы появились примерно 28 мая: сильно болела голова, ломило суставы. В течение нескольких последующих дней мы обращались в специализированный кабинет Гомельской поликлиники № 128. В общей сложности мы там побывали пять раз. Мы обеспокоились еще больше, когда 30 числа у всех пропало обоняние, началась мышечная боль. Это известные симптомы коронавируса, но врач нам сказала: «Я понимаю, к чему вы клоните, но вы не попадаете в ту категорию, кому мы делаем тесты».

Если у нас с сыном состояние было удовлетворительное, то у жены оно ухудшалось: 30 мая поднялась температура и не сбивалась. Ей сделали рентген, но он ничего не показал. 4 июня я вызвал врача на дом. Она послушала ее и сказала, что ей не нравится тяжелое дыхание больной, и хотела повторно направить на рентген, но я не согласился. Стал звонить на «горячую линию» Минздрава, там мне ответили: «Вызывайте «скорую».

Я вызвал, и жену отвезли в больницу № 2, но врач в приемном отделении отказала в госпитализации, несмотря на температуру, тяжелое дыхание и все остальные симптомы коронавируса. В заключении написала: «ОРВИ».

Я считаю, что это преступная халатность. Врачи чуть не погубили мою жену отказом в госпитализации. Если бы я согласился и ничего не предпринял, то у нее пошло бы дальше поражение, потом бы сказали: «Поздно обратились».

Я побежал к начмеду поликлиники, снова начал звонить на «горячую линию» Минздрава. На следующий день начмед поликлиники, по-видимому, испугавшись, что я везде звоню, выдал направление на КТ. Томограмма показала, что были поражены оба легкие «по типу матового стекла». Все теперь знают, что такое дает только коронавирус. И это на следующий день после отказа в госпитализации. После такого заключения я снова вызвал «скорую», которая отвезла жену в эту же больницу № 2.

Меня поразило, что жена сидела в приемном отделении больше двух часов в полуобморочном состоянии, хотя везде медики говорят: «Пневмония при коронавирусе развивается стремительно». Заполнялись бумаги, а у нее даже не было сил отвечать на вопросы, на них отвечал я.

Ее положили 5 июня, сделали тест, он показал положительный результат. Сейчас (9 июня — прим. редакции) состояние немного улучшилось.

Пока ни мне, ни сыну не сделали тестов, предписаний о самоизоляции не выдавали, выходит — ходите, распространяйте. Вот такая у нас «борьба с коронавирусом».