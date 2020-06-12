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Виктор Бабарико: Давайте продолжать собирать подписи

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  • 12.06.2020, 12:47
  • 4,727
Виктор Бабарико: Давайте продолжать собирать подписи
ФОТО: GAZETABY.COM

Главные тезисы пресс-конференции возможного кандидата в президенты Беларуси.

Утром 11 июня сотрудники ДФР пришли с обыском в головной офис Белгазпромбанка, а также в офисы компаний «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр». Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико провел экстренную пресс-конференцию. Сайт babariko.by приводит ключевые моменты.

Белгазпромбанк проходил различные проверки, последняя была закончена в январе 2020 года. Ни одна из проверок не обнаружила существенных нарушений, которые могли бы быть причиной таких действий по отношению к сотрудникам банка, как сегодня.

Напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной, политический характер. Я это не утверждаю, но логика может быть. Я считаю это недопустимым, потому что использование любого положения и любых инструментов, незаконных для давления, противоречит законодательству Республики Беларусь.

Весь цинизм состоит в том, что эти действия направлены не на меня. К тому, что эти действия будут направлены на меня, я готов. Но цинично направлять их на людей, вина которых в том, что они работали в организации, которой руководил я, или являются моими друзьями.

Я прошу прощение у всех, кого затронули эти неприятности. И призываю правоохранительные органы соблюдать законодательство нашей страны.

Единственным правильным способом поведения в этой ситуации будет продолжение наших действий.

Члены нашей инициативной группы сказали: «Мы выйдем и продолжим еще активнее работать по сбору подписей!». Так уж получается, что любые действия, направленные против нас, вызывают обратный эффект. Они стимулируют людей голосовать за изменения и требовать этих изменений.

Давайте продолжать собирать подписи и покажем, что той Беларуси, которая была раньше, больше не существует.

Ничего не бойтесь! Вместе победим!


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