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Археологи обнаружили древнейшую статуэтку Восточной Азии

  • 12.06.2020, 12:54
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Археологи обнаружили древнейшую статуэтку Восточной Азии

В Китае найдено самое древнее трехмерное произведение искусства восточноазиатского региона.

Крошечная резная фигурка птицы, изготовленная 13 500 лет назад, может стать недостающим звеном в современном понимании древнего искусства, пишет «Вокруг света».

Так считает международная команда археологов, которая исследовала резную 1,5-сантиметровую фигурку птички, найденную при раскопках в Линцзине (провинция Хэнань).

Исследования проводили ученые из Восточно-Китайского университета, а также эксперты из Франции, Израиля и Норвегии.

Они полагают, что миниатюрная птица – это самый старый образец трехмерного искусства не только Китая, но и всей Восточной Азии. Резная птичка по возрасту старше других открытий региона на 8500 лет.

Что выяснили ученые?

По словам ученых, статуэтка превосходно сохранилась. Ее вырезали из обожженной кости животного с помощью каменных инструментов.

Для определения возраста объекта и методов резьбы исследователи применили технологию радиоуглеродного датирования и компьютерную томографию. Они нашли доказательства того, что при изготовлении статуэтки использовались абразивный, калибрующий, царапающий и режущий методы обработки материала.

Археологи отметили, что статуэтка отличается в технологическом и стилистическом отношении от других артефактов, которые ранее были обнаружены в Западной Европе и Сибири.

Ли Чжанян, который руководил исследованием, занимается раскопками на этом участке с 2005 года. Другие его находки включают осколки керамики, сожженные останки животных и подвеску из страусиного яйца.

Ученый способствовал и другим археологическим находкам в Линцзине, включая различные древние инструменты и два черепа, которые принадлежали вымершему виду раннего человека. В 2019 году он исследовал две гравированные кости 125 000-летней давности. Они тоже были обнаружены в этом регионе.


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