Белорусский бизнес помог медикам в период пандемии более чем на $4 миллиона 1 12.06.2020, 13:30

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Беспрецедентная солидарность белорусов.

Пока медики всю весну сражались за здоровье и жизни заболевших коронавирусом людей, сотни компаний Беларуси решили не оставаться в стороне и помогали больницам — деньгами, средствами защиты и бесплатными обедами. Tut.by узнал, сколько денег бизнес выделил на помощь в борьбе с эпидемией.

Компании отозвались на призыв о помощи, как никогда раньше

С 25 марта по 20 мая 2020 года на благотворительный счет Министерства здравоохранения население и компании перечислили более 5,7 млн рублей, около 2,36 млн долларов. Недавно Минздрав опубликовал письмо с благодарностью в адрес 440 представителей бизнеса за оказанную поддержку, указав, что все средства «потрачены на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным».

По данным Минздрава, на 17 апреля, когда на счету было 5,3 млн рублей, около 1 млн рублей поступили от физических лиц, остальные 4,2 млн рублей — от компаний и ИП. Исходя из этого, можно предположить, что за время эпидемии бизнес помог более чем на 4,5 млн рублей, что эквивалентно 1,86 млн долларов.

Но это не вся поддержка от бизнеса, оказанная медицине. С начала эпидемии белорусские компании передали медикам напрямую, через проект #BYCOVID-19 или общественные организации.

Кроме этого более сотни компаний оказывали помощь и продолжают помогать врачам своей деятельностью, продукцией, услугами, а также передавая необходимые средства защиты.

Компания SATIO посчитала для проекта «Ковидономика Беларуси» количество компаний, вовлеченных в поддержку работников медицины, объединив на «Карте активностей социально ответственного бизнеса» информацию о таких проектах. Полученные результаты отражают невиданную до этого солидарность и поддержку со стороны бизнес-сообщества.

Всего исследователи насчитали больше 206 компаний, которые каким-то образом поддержали больницы. С начала марта реализовано больше 238 проектов помощи. 94 организации помогали деньгами на общую сумму 1,7 млн долларов.

126 организаций оказывали безвозмездную помощь — готовили и предоставляли медикам обеды, доставляли в больницы бутилированную воду, покупали и передавали средства индивидуальной защиты. Оценить в деньгах объем такой помощи пока точно невозможно. Однако, судя по количеству реализованных проектов, речь идет о сотнях тысяч рублей.

Больше всего инициатив по безвозмездной помощи за время эпидемии появилось в Минске и в Витебской области. Это объясняется заметной вспышкой в этих регионах в начале эпидемии. В столице действовало 155 проектов поддержки медикам, в Витебской области — 43. Меньше всего инициатив, отраженных на карте, оказалось в Могилевской области, всего 3. Но так как об акциях поддержки исследователи узнавали из публикаций прессы, сообщений свидетелей или от самих компаний, то скорее всего, часть помогавших врачам компаний осталась в тени.

Получается, что бизнес в Беларуси выделил на помощь медицине в период эпидемии более 4 млн долларов. Также больше 1 млн рублей на благотворительный счет Минздрава перевело население. Только на платформе MolaMola в помощь медикам было собрано более 550 тысяч рублей, большая часть которых — это пожертвования от физических лиц.

COVID-19 изменит масштабы благотворительности и уровень социальной ответственности бизнеса

На протяжении последних 6−8- лет белорусский бизнес все активней включается в поддержку общественно важных вопросов, и развивает культуру корпоративной социальной ответственности. А после пьянящего ощущения сопричастности во время эпидемии коронавируса, эти процессы ускорятся и масштабируются.

— Мы ощущаем, что бизнес сплотился. Ранее, когда мы делали исследование по развитию КСО в Беларуси, выделяли пять этапов становления. Первый — это внутреннее КСО, когда компания помогает своим сотрудникам и их семьям. Второй — несистемные социальные инвестиции, когда компании начинаются оказывать поддержку внешним нуждающимся. И мы поняли, что мы [белорусские компании] пока находимся на втором шаге. Следующий шаг — это формирование экосистемы КСО, когда компании вместе хотят что-то делать и совместно реализовывают какие-то проекты. Мне кажется, что ситуация с «ковидом» сплотила общество, в том числе бизнес-сообщество, чтобы вместе побороть, как говорится, общего врага, — говорит менеджер по развитию бизнеса исследовательской компании SATIO Владислав Шумский.