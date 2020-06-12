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Украина разрешила въезд иностранцам

  • 12.06.2020, 13:38
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Украина разрешила въезд иностранцам

Однако только из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

12 июня на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также разрешил въезд для иностранцев, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, пишет "Гордон".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уточнил, что Украина будет пускать иностранцев из тех стран, где нет значительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и если они не посещали такие страны в течение последних 14 дней.

"Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", – сказал Криклий.

Он отметил, что такое решение связано с восстановлением международного регулярного пассажирского авиасообщения.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Украина закрыла границу для иностранцев 16 марта, а с 17 марта приостановила международное авиасообщение.

Как сообщили в МИД Украины, с марта в страну пускали только тех иностранцев, у которых есть право на постоянное или временное проживание, супруг/супруга или родители которых – граждане Украины, дипломатов и сотрудников аккредитованных в Украине международных миссий и организаций и членов их семей, а также водителей грузовиков.


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