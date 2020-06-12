Forbes: Может ли сенат США помешать строительству «Северного потока-2» 12.06.2020, 13:59

У проекта есть много экологических рисков.

На прошлой неделе двое американских сенаторов — республиканец Тед Круз (Ted Cruz) из Техаса и демократ Джинн Шахин (Jean Shaheen) из Нью-Гэмпшира — внесли на рассмотрение законопроект, который обуславливает введение санкций против любой компании, участвующей в прокладке труб, необходимых для того, чтобы достроить последние 160 километров газопровода, ведущего из России напрямую в Германию и пролегающего по дну Балтийского моря. Эти санкции могут коснуться не только тех компаний, которые занимаются непосредственно прокладкой труб, но и компаний, которые предоставляют услуги по страхованию и перестрахованию в рамках этого проекта, пишет Forbes (перевод — inosmi.ru).

«Северный поток — 2» продолжает вызывать массу споров по экологическим и геополитическим причинам — подтверждением тому может служить тот факт, что сенаторы Круз и Шахин, которые никогда не были союзниками, решили работать над этим законопроектом вместе. Этот газопровод приведет к росту зависимости Германии от России, и позволит последней отказаться от использования других газопроводов, которые проходят через территории Украины и стран Балтии, что лишит последних весомого источника доходов, которые в настоящее время они все еще получают.

Несмотря на нескончаемое экологическое морализаторство европейцев, проект «Северный поток — 2» является примером того, что может произойти, когда благие экологические намерения перевешивают здравый смысл. Тот факт, что этот газопровод вообще решили построить, свидетельствует о провале новой энергетической политики Германии («energiewende»). Эта стратегия, реализация которой началась в 2010 году, должна была избавить Германию от ископаемых энергоносителей и от ядерной энергетики, заменив их возобновляемыми источниками энергии. С тех пор прошло десять лет, но у Германии, которая потратила на эти цели огромные средства, которая до сих пор получает большую часть электроэнергии от сжигания угля, и которой придется потратить еще несколько десятилетий, чтобы полностью перевести свою экономку на возобновляемые источники энергии, — не остается иного выбора, кроме как еще крепче привязать себя к России в вопросах энергопоставок. Этот энергетический альянс с Россией не только ограничивает свободу Германии в международных отношениях, но и служит оправданием для тех способов добычи газа, которые Россия применяет в Арктике и которые влекут за собой ужасающие экологические последствия.

Та же самая ошибка совершается на северо-востоке Америки, где губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо возглавил кампанию против добычи методом гидроразрыва пласта и против строительства трубопровода в его штате. Недавно он поддержал губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи (Phil Murphy), отказавшись выдать разрешение на окончание строительства трубопровода Northeast Supply Enhancement (NESE), который позволил бы переправлять природный газ со сланцевого месторождения «Марселлус» (Marcellus Shale) на северо-востоке Пенсильвании в Нью-Йорк и его окрестности.

Если зима 2020-2021 годов будет холодной, Нью-Йорку и Новой Англии, как и Германии, возможно, вновь потребуется импортировать природный газ из России, как они делали в 2018 году. Между тем ирония состоит в том, что, хотя огромное множество защитников окружающей среды в Соединенных Штатах черпают вдохновение у Европы, где партия «зеленых» является настоящей политической силой, те самые американцы, которые поддерживают Куомо и Мерфи в их стремлении поставить крест на NESE, не говорят ни слова о «Северном потоке — 2», чье влияние на окружающую среду окажется намного более пагубным для всего мира.

Чтобы этот закон приняли, законопроект Круза и Шахин должен быть одобрен сначала в сенате, а затем и в палате представителей, а потом президент Трамп должен будет его подписать. Однако тот факт, что этот законопроект вообще был вынесен на рассмотрение, сам по себе является хорошей новостью для тех, кто продолжает придерживаться трезвого взгляда на энергию, окружающую среду и международные отношения. Сегодня это особенно актуально, учитывая возросшую потребность в надежных источниках энергопоставок на фоне пандемии коронавируса.

Нет никаких причин, по которым Германия была бы вынуждена импортировать больше газа из России, если бы у нее была альтернатива в лице Соединенных Штатов — особенно если принять во внимание огромные запасы сланцевого газа в месторождении «Марселлус». То, что доступ к этим запасам закрыт, является одним из печальных следствий энергетической политики таких деятелей, как губернатор Куомо.

С точки зрения защиты окружающей среды, мало что может сравниться с российской моделью добычи природного газа по ее разрушительному воздействию на экологию. Между тем ситуация, сложившаяся в Германии, наглядно демонстрирует все экологические опасности слишком быстрого перехода к запрету горючего ископаемого топлива. Очевидным результатом продиктованной лучшими побуждениями, но при этом недальновидной политики Германии стал рост использования грязного угля, добываемого на востоке Германии, и рост ее зависимости от российского природного газа.

Наконец, с точки зрения международных отношений, нет ничего хорошего в росте зависимости Германии от России Владимира Путина, и такое поведение Германии наносит экономический ущерб Украине, Польше и странам Балтии. Если «Северный поток — 2» будут достраивать, это необходимо сделать так, чтобы обеспечить защиту окружающей среды и содействовать реализации политических интересов Германии и Запада в целом. К сожалению, строительство этого газопровода не способствует достижению ни одной из этих целей.