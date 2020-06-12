Жительница Гомеля: Надоело жить во лжи, надоело!3
- 12.06.2020, 14:15
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Белорусы жаждут перемен.
Об этом участница пикета по сбору подписей в Гомеле рассказала Telegram-каналу "Баста!".
"Надоело жить во лжи, надоело! Хочется перемен! Вот таких, чтобы народ жил свободно и не боялся ничего, чтобы все это закончилась, ерунда эта. Потому что эта власть себя изжила, надо ее менять, вот и все. Хочется перемен", - говорит жительница Гомеля, которая пришла на пикет в центре города.
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