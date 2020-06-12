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У жены президента Украины Зеленского обнаружили коронавирус

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  • 12.06.2020, 14:16
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У жены президента Украины Зеленского обнаружили коронавирус

Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что у нее положительный тест COVID-19, пишет "Украинская правда".

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов ...

Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - заявила она.

Владимир Зеленский и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Супруга президента призвала украинцев не терять бдительность. Возвращаясь к активной социальной жизни, помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомых людей.


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