На денежном рынке Беларуси произошел валютный переворот 1 12.06.2020, 14:45

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ФОТО: REUTERS

В 2020-м ситуация принципиально изменилась.

До прошлого года население Беларуси активно продавало иностранную валюту, и государство за счет этого увеличивало золотовалютные резервы на сотни миллионов, а иногда и на миллиарды долларов. Однако в 2020-м ситуация принципиально изменилась, пишет naviny.by.

Источник роста резервов исчез

За январь—май население купило иностранной валюты на 580,5 млн долларов больше, чем продало. Это тренд начался еще в декабре прошлого года и продолжается уже полгода.

А до этого на протяжении ряда лет граждане выступали чистыми продавцами иностранной валюты, то есть сдавали СКВ больше, чем покупали.

Отказываться скупать иностранную валюту про запас население стало в 2015 году, когда Национальный банк отошел от режима фиксированного курса и перестал тратить золотовалютные резервы для поддержания курса рубля.

В 2016-2019 годах вначале из-за снижения доходов, а затем на фоне падающих ставок по валютным депозитам и ценовой стабильности население не видело особого смысла накапливать сбережения в иностранной валюте.

За 2016-2019 годы население суммарно продало иностранной валюты (наличной и безналичной) больше, чем купило, на 5,37 млрд долларов. Примерно на эту же величину за 2016-2019 годы увеличились золотовалютные резервы — с 4,18 млрд до 9,39 млрд долларов на начало 2020 года.

В нынешнем году золотовалютные резервы Беларуси стали сокращаться, и одна из причин этого — изменившееся поведение населения, которое стало больше иностранной валюты покупать, чем продавать.

Почему же население, которое все последние годы активно продавало иностранную валюту, в 2020-м стало менять свое поведение на валютном рынке?

Первое объяснение, которое лежит на поверхности, — рост курса доллара, который весной привел к всплеску девальвационных ожиданий. В апреле—мае ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и население стало менее агрессивно скупать иностранную валюту.

К слову, если в марте физлица на чистой основе купили иностранной валюты на 279,4 млн долларов, то в апреле — на 69,5 млн долларов, в мае — на 58,8 млн долларов.

Вторая возможная причина чистой покупки иностранной валюты — снижение ее предложения со стороны мигрантов. По оценке Всемирного банка, эмигранты перечислили в Беларусь в 2019 году около 1,42 млрд долларов, что составляло 2,3% ВВП.

Из-за негативного влияния коронавируса на мировой рынок труда, считают аналитики Всемирного банка, денежные переводы в страны Европы и Центральной Азии могут уменьшится на 27,5%. Если прогнозы Всемирного банка оправдаются, Беларусь в этом году может недосчитаться 390 млн долларов, а ведь эти деньги могли быть сданы в обменники.

Как будет вести себя население на валютном рынке во второй половине года? Продолжится ли тенденция первого полугодия, останутся ли физлица чистым покупателем иностранной валюты или вновь станут сдавать больше СКВ, чем покупать?

«Поведение населения на валютном рынке будет зависеть от политической и экономической обстановки в стране. Надеюсь, монетарная политика властей останется взвешенной, и привлекательность депозитов в национальной валюте будет поддерживаться», — отметил в комментарии для БелаПАН директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

Он обратил внимание, что в мае ставка рефинансирования снизилась с 8,75% до 8% годовых.

«Инфляционные процессы в этом году ускорились, хоть и остаются умеренными. Однако дальнейшее уменьшение ставки рефинансирования нецелесообразно, поскольку в этом случае может снизиться привлекательность рублевых вкладов, и физлица предпочтут не хранить сбережения на рублевых банковских депозитах, а станут покупать инвалюту», — предполагает Сабодин.

Спрос на СКВ, по его мнению, может также усилиться в случае новых скачков на валютном рынке.

«Если курсы иностранных валют будут расти на 1% в день ежедневно несколько дней подряд, то это будет влиять на поведения населения», — считает Сабодин.

Однако пока аналитики валютного рынка не ожидают такого драматического развития событий.

«Пока мы видим стабильный российский рубль и возросшую цену на нефть. Поэтому с учетом сегодняшнего дня есть основания ожидать улучшения ситуации в том числе и на валютном рынке», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Если события пойдут действительно по положительному сценарию, то население будет думать не о покупке иностранной валюты, а совсем о другом, полагает он.

«У нас какая закономерность ранее наблюдалась? Когда ситуация в экономике улучшается, люди хотят деньги либо потратить, либо выгодно вложиться в более доходные депозиты. И первый, и второй сценарий означает, что спрос в этом случае будет на рубли, а не на инвалюту», — говорит Полховский.

Нынешнее поведение население, которое пока покупает валюты больше, чем продает, эксперт объясняет реакцией на негативный информационный фон и сохраняющуюся экономическую неопределенность.

«Много разговоров ходит о том, что в стране кризис, вирус, и, соответственно, у людей существуют негативные экономические ожидания», — полагает Полховский.

Население пока действительно занимает весьма осторожную позицию.

В ходе майского опроса, результаты которого на этой неделе обнародовал Нацбанк, 80,6% респондентов заявили, что предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте. Почти 40% респондентов заявили, что последний квартал не делали крупных покупок. Показательно и то, что заметно растет количество людей, которые предпочитают хранить сбережения в наличной форме.

Так что на фоне отдельных позитивных сигналов, которые могут влиять на валютный рынок, все еще сохраняется весьма настороженное отношение населения к ситуации на денежном рынке.