Расщепление вертикали 1 Игорь Яковенко

12.06.2020, 15:07

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Фото: day.kiev.ua

В сегодняшней России на нотах власти обнаружились сразу два больших жирных пятна.

Тут играть, тут не играть, а тут рыбу заворачивали. Руководящие сигналы, направляемые с разных этажей российской власти в адрес подведомственной популяции, своей бестолковой противоречивостью невольно напоминают давнишнюю миниатюру Винокура и Оганезова про жирное пятно на нотах. В сегодняшней России на нотах власти обнаружились сразу два больших жирных пятна: голосование по обнулению и парад Победы.

Тут еще затесалось небольшое пятнышко в виде Дня России. Что именно нам велено праздновать в этот день, толком объяснить никто не может, впрочем, то же можно сказать и в отношении всех других официальных праздников в нашей стране. Дело в том, что в этот день 30 лет назад Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Россия стала шестой республикой в составе Советского Союза, объявившей о приоритете своих законов над союзными. Раньше о своем суверенитете объявили республики Балтии, Грузия и Азербайджан. После объявления о государственном суверенитете России распад СССР стал уже аболютно необратим, поскольку РСФСР – это было большинство населения Союза, его территории, экономического и военного потенциала. После 12.06.1990 из империи выдернули стержень. Фактическое и юридическое оформление распада СССР было вопросом времени.

Возвращаясь ко Дню России, который объявлен праздником, вполне уместно задать вопрос, а что собственно празднуем? Конкретно, что именно собирается праздновать В.В.Путин и все те, кто вслед за ним считают распад СССР величайшей геополитической катастрофой 20-го века?

Но в путинской России такие вопросы власти задать некому, а сама власть устроена так, чтобы внутри нее никаких вопросов не возникало. Поэтому праздновать будем с размахом.

Как сообщают РИА Новости, "Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт "Мы – вместе!" Зрителями на концерте станут волонтеры, работающие в период пандемии коронавируса. Все они уже сдали тесты на COVID-19, а артисты пройдут тестирование во время подготовки к концерту. В ходе их выступления будет соблюдаться социальная дистанция - она будет даже больше положенных 1,5 метра".

"Единая Россия" станет раздавать всем ленточки с триколором, а трехцветные флажки эта партия решила вывешивать в окнах жилых домов. Кстати, в конце дня желающие могут, выйдя на улицу, пересчитать флаги в окнах и убедиться в реальном рейтинге и влиятельности той конторы, которую зачем-то называют "партией власти".

Всем симулякрам гражданского общества велели отметить День России в соответствии с их профильной спецификой. Общероссийский народный фронт испечет вещь под названием "русский пирог". "Молодежка ОНФ" - есть, оказывается, и такое – споет песню "От чего так в России березы шумят", а члены Союза журналистов России, действуя по принципу "кто праздничку рад, тот до праздничка пьян" уже заранее, 11.06.2020 выложили в социальных сетях свои фото на фоне триколора. Я, правда, в своей ленте таких фото не видел, из чего могу сделать вывод, что от членов этой организации меня бог миловал…

Жирные пятна на нотах явно мешают властям и они устроили настоящую какофонию. Не успел главком сухопутных войск Олег Салюков распорядиться 24.06.2020 провести военный парад в 28 городах, как местное начальство объявило, что как минимум в 10 из этих городов парада не будет, поскольку пандемия.

Сергей Собянин совсем распоясался. Вот только что по требованию Путина отменил пропуска и прочие карантинные меры, как опять начал чудить. Публично, в интервью телеканалу "Россия-24" запретил москвичам посещать массовые мероприятия в День России и во время парада Победы 24.06.2020. Официальные мероприятия, говорит, будут, но вам туда нельзя.

Зато мэрия нашла способ, как привлечь людей к голосованию по обнулению. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объявил, что москвичи, которые проголосуют по поправкам в Конституцию, смогут принять участие в розыгрыше 2 млн сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах. Всего в акции "Миллион призов" будет разыграно до 10 млрд рублей. Что там Собянин говорил насчет того, что бюджет треснет, если людям помочь деньгами?

Игорь Яковенко, blogspot.com