Коронавирус бушует в Брестской и Гродненской областях 12.06.2020, 15:17

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Вспышка инфекции произошла в Щучинском райисполкоме.

Читатели из Брестской и Гродненской областей сообщают о новых очагах коронавируса. Вспышка Covid-19 произошла в Щучинском райисполкоме, сообщает телеграм-канал "Баста!".

Брест

"Вспышка коронавируса на Брестской овощной базе предприятия "Плодоовощ". Почти весь офис, а это замдиректора, главный бухгалтер, отдел кадров, бухгалтера – либо заражены, либо контакты. На базе введён масочный режим. База обеспечивает продукцией школы, сады, детские лагеря, столовые в Брестском районе", - сообщает один из сотрудников предприятия.

Ивьевский район

"Деревня Морино, Ивьевский район. Врачи приезжают несколько раз в день. То на служебных автомобилях, то на личных. Водитель на личной машине был полностью в экипировке", - пишет читатель канала.

Щучин

"Вспышка заражения в Щучинском райисполкоме. Многие сотрудники на карантине. Председатель уже неделю не появляется на рабочем месте", - сообщает подписчик канала.

Лида

"Мой отец работает в автопарке в Лиде водителем автобуса, у него подтвердился Сovid-19. Помимо него, у двух водителей и двух диспетчеров также подтвержденный диагноз. Врач, который каждый день проводит проверку водителей алкотестером, тоже болеет", - пишет читатель канала.

Мосты

"Гродненская область, Мосты. Больница вся переполнена, половина медработников с подтвержденным мазком. На ОАО "Мостовдрев" тоже много заболевших. Почта закрыта, некому работать из-за "короны". Есть случаи заражения и в "Электросетях". За сутки было подтверждено 50 случаев с положительным мазком", - пишет читатель канала.

Зельвенский район

"В филиале ОАО "Агрокомбинат Скидельский" в агрогородке Князево Зельвенского района есть зараженные. Коронавирус у мужа сотрудницы, который работает на БелАЭС. Есть заболевшие и на почте, и среди администрации ОАО.

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