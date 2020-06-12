Евродепутат Анна Фотыга: Cобытия в Беларуси требуют решительной реакции со стороны ЕС 8 12.06.2020, 15:30

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Анна Фотыга

Депутат Европарламента отправила запрос Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности о ситуации в Беларуси.

В Беларуси, с приближением назначенных на 9 августа так называемых президентских выборов, усиливаются репрессии и преследования возможных оппозиционных кандидатов и поддерживающих их активистов. Нарушаются права человека. Евродепутат от Польши Анна Фотыга направила запрос Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности о ситуации в Беларуси, сообщает ее пресс-служба.

Cайт Сharter97.org приводит текст письма.

«26-й год правления Александра Лукашенко охарактеризовался ужесточением отношений с Россией, благоприятным потеплением отношений с Западом, но прежде всего — угнетением собственного народа. Хотя я в последнее время замечаю попытки сохранить определенный уровень независимости от Кремля, ощутимые результаты чего мы видим в области поставок нефти, однако ясно, что Лукашенко сделает все, чтобы удержать власть на долгие годы.

Решение о назначении так называемых президентских выборов на 9 августа сопровождалось задержанием около ста человек, которые протестовали против ареста Сергея Тихановского. Оппозиционный блогер был задержан в Гродно во время акции по сбору подписей в поддержку своей жены Светланы Тихановcкой.

Задержанным оппозиционерам предъявлены сфабрикованные обвинения, грозящие многолетним тюремным заключением, их близкие постоянно запугиваются, проводятся обыски в квартирах. Все это происходит прямо за границей ЕС. В то же время государственный аппарат преследует и запугивает людей, показывающих истинную информацию об эпидемии Covid-19 или критически высказывающихся о действиях режима Лукашенко в борьбе с пандемией.

Все эти обстоятельства требуют решительной реакции, в том числе и со стороны ЕС.

Какие действия предпринял ЕС в знак протеста против арестов и запугивания оппозиционеров и людей, критически высказывающихся о действиях правительства в борьбе с эпидемией?

Предусматривает ли ЕК наложение санкций на представителей властей Беларуси, ответственных за случаи нарушения прав человека и свободы слова, а также возможные фальсификации выборов?», — говорится в обращении.