Глава бюро ВОЗ: Беларусь все еще в стадии локальной передачи вируса 5 12.06.2020, 15:53

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Ситуация довольно серьезная.

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев, отвечая на вопрос tut.by по поводу ситуации с COVID-19, отметил, что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация». Об этом он рассказал сегодня в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий во время акции по безвозмездной сдаче крови «Безопасная кровь спасает жизни».

«Нет пока признаков сезонности этого вируса»

— Как вы оцениваете тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в Беларуси? Часть экспертов говорят, что жара никак не влияет на вирус, в то же время видим, что люди расслабились и не соблюдают практически никакие санитарно-эпидемиологические меры. За счет чего может возникнуть это снижение? — поинтересовались журналисты у главы бюро ВОЗ.

— Говоря о ситуации с COVID-19, надо отметить, что Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация. Мы, действительно, видим, с одной стороны, что с наступлением лета накопилась, может быть, какая-то усталость у людей, люди привыкли и перестают осознавать эту опасность, которая все еще существует. Это, конечно, очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых регистрируемых случаев.

Тем не менее надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.

Данные о некотором снижении количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать. Насколько снижение зависит от методики тестирования, количества проводимых тестов. Беларусь нарастила потенциал по лабораторному тестированию, в этом плане мы пока видим определенную стабилизацию, но необходимо наблюдать эти процессы в динамике и не расслабляться.