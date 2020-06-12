Какие страны мира самые безопасные? 12.06.2020, 16:09

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Первые два места заняли островные государства.

«Институт экономики и мира» (IEP) опубликовал рейтинг из 163 стран. Специалисты проанализировали уровень криминала, число террористических атак, данные об импорте и экспорте оружия, число заключенных, количество убийств, коррумпированность, пишет «Новая газета Балтия».

Самой безопасной страной стала Исландия, на втором и третьем месте — Новая Зеландия и Португалия.

Эстония заняла 30 место рейтинга, оказавшись между Польшей и Италией. Латвия оказалась на 34 строке рейтинга — между Ботсваной и Уругваем.

Литва — на 36 месте между Уругваем и Тайванем.

Самыми опасными странами оказались Ирак, Сирия и Афганистан.

Беларусь заняла 94-е место, Россия — 154-е место.