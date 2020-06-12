Американские инженеры разработали космических роботов размером с насекомое 2 12.06.2020, 16:12

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Фото (иллюстративное): Shutterstock

«Рой» маленьких роботов сможет выполнять сложные задачи гораздо эффективнее, чем один большой марсоход.

Команда инженеров из Калифорнийского государственного университета в Нортридже разрабатывает крошечных роботов размером с насекомое — с их помощью ученые смогут исследовать другие планеты более эффективно, сообщает «Вокруг света».

Проектом, который получил грант в размере 538 000 долларов от Министерства обороны США, руководит доктор наук в области машиностроения Нхут Хо (Nhut Ho).

Долгосрочная цель проекта — создать несколько автономных групп маленьких роботов, которые смогут перемещаться по поверхности других планет, собирать образцы и выполнять задачи, которые не под силу роверам или астронавтам.

Разработчики вдохновились поведением муравьев и пчел, которые работают в группе и выполняют общую задачу даже в том случае, если отдельные участники терпят неудачу.

Команда Нхута Хо будет сотрудничать с Лабораторией реактивного движения НАСА, а также с другими студенческими группами из Калифорнийского государственного университета.

Если проект удастся реализовать, способы исследования космоса кардинально изменятся.

«Рой» простых маленьких роботов сможет выполнять сложные задачи гораздо эффективнее, чем один большой марсоход.