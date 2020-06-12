Украина полностью получила $2,1 миллиарда первого транша от МВФ 12.06.2020, 16:29

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Они помогут государству с преодолением коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности.

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов, пишет "Украинская правда".

Об этом сообщил в Twitter глава НБУ Яков Смолий.

"Официально: Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.

Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал он.

"Средства от МВФ, поступив в госбюджет, помогут государству с преодолением коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности.

Одновременно полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов", - добавил Смолий.