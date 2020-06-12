Коронавирусом заразился директор предприятия «Ивацевичидрев» 12.06.2020, 16:35

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Александр Ильницкий призвал всех соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

О вспышке коронавируса на предприятии "Ивацевичидрев" в Брестской области сообщает Telegram-канал "Баста!". Вчера cтало известно о том, что заражение подтверждено у нескольких работников. Сегодня из официального аккаунта предприятия в инстаграме стало известно о болезни директора Александра Ильницкого.

"Сегодня у меня диагностирован коронавирус. Пока болезнь протекает бессимптомно. Поэтому прошу Вас быть бдительными, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - написал он.

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