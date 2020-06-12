Житель Березы: Когда победим — будет большой праздник по всей стране 1 12.06.2020, 17:12

Белорусы верят, что перемены наступят уже в этом году.

В Березе прошел второй пикет за альтернативных претендентов в кандидаты на президенты Беларуси, сообщает «Радыё Рацыя».

Люди постоянно подходят и оставляют подписи за перемены, рассказывает волонтер из Пинска Руслан Гусейнов:

- Несмотря на зной, люди в Березе активно идут ставить свои подписи. Некоторые люди приходят, когда видят пикеты, а некоторые приезжают на них специально.

Подписанты за оппонентов Лукашенко хотят перемен, они готовы голосовать за любого на выборах, но только не за нынешнего правителя, который развалил страну, говорят люди:

- Надоело это все, что происходит. Надеюсь и верю, что произойдет что-то лучшее. И когда произойдет, это будет большой праздник для всей нашей страны.

- Хочется чего-то лучшего. А вдруг получится.

- Да за кого угодно нужно подписываться, пусть будет альтернатива. Сколько ему сидеть?