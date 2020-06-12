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Мать Сергея Тихановского пережила гипертонический криз

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  • 12.06.2020, 17:50
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Мать Сергея Тихановского пережила гипертонический криз
Мать блогера Сергея Тихановского София Ефремовна
Фото: «Радыё Свабода»

Она едва ходит.

Мать блогера Сергея Тихановского София Ефремовна сообщила «Радыё Свабода» 12 июня, что сейчас она чувствует себя очень плохо, находится на больничном.

На прошлой неделе, когда она была у невестки Светланы в Минске, она пережила гипертонический криз, попала в больницу.

«Сейчас я едва хожу... Только в поликлинику к врачу и все», — рассказала София Ефремовна.

Напомним, блогер Сергей Тихановский сейчас арестован, ему грозит до трех лет заключения. Правозащитники признали его политическим заключенным.


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