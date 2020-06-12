Фотофакт: Солигорские шахтеры провели пикет под землей 19 12.06.2020, 17:55

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Горняки рассказали, почему им так ненавистна действующая власть.

Против «Саши Трехпроцентного» готовы бастовать даже шахтеры. А уж эти мужики, как широко известно в мировой истории, за словом и действиями в карман не полезут, пишет Telegram-канал NEXTA.

Вот что говорят сами работяги:

«Все ненавидят его. Спускаемся в клети и никто не стесняется в выражениях. Будем бастовать если переизберется. Пусть плохо спит. Его мусора потом с проститутками кормить будут...

Ему нужна валюта, а нас поэтому гонят в забой без остановки и без соблюдения техники безопасности. Вот и гибнут мужики постоянно. Много скрывают несчастных случаев. Отношение к рабочим как к быдлу».