НАТО признало Украину участником партнерства расширенных возможностей 4 12.06.2020, 18:07

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Каждая страна-партнер имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на сферах общего интереса.

Организация Североатлантического договора (НАТО) признала Украину участником партнерства расширенных возможностей. Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса, пишет «Униан».

Этот статус является частью инициативы партнерства по совместимости войск, цель которой направлена на поддержание и углубление взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии, которые проходят под эгидой НАТО.

В сообщении сказано, что Украина отправляла военных на поддержку операций НАТО, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и для проведения учений. В этой связи страны-члены НАТО высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности.

Отныне Украина как партнер расширенных возможностей НАТО будет получать пользу от специально разработанных индивидуальных возможностей, чтобы поддерживать свой вклад. В частности, это предполагает расширенный доступ к программам и учениям по взаимосовместимости войск.

«Это решение признает большой вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Альянса партнерствам несмотря на пандемию COVID-19», - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Теперь Украина стала одним из шести партнеров расширенных возможностей НАТО вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждая страна-партнер имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на сферах общего интереса.

При этом сказано, что статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО заранее не означает преждевременного решения о членстве в Альянсе. Страны-члены НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, по гражданскому контролю и демократическому надзору и борьбе с коррупцией.