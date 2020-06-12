«Уже все на пределе терпения» 13 12.06.2020, 18:10

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Фото: «Наша Ніва»

Минчане не стесняются в выражениях, обращаясь к «Саше 3%».

Минчане, которые пришли на предвыборный пикет на Комаровском рынке, обратились к «Саше 3%». Телеграм-канал «Баста» приводит некоторые цитаты:

- Спокойно уйдите уже, идите на пенсию!

- Такое чувство, что человек уже в состоянии старческой паранойи. Ему уже пора уходить с этого поста, освобождать место новым людям, которые могут принести в нашу страну что-то новое, то, что даст стране толчок для роста и развития.

- Это больной человек, и мы 26 лет терпим вот это чудо.

- Как он сказал, что если он кому-то не нравится, то он уйдет. Так почему ты сидишь дальше? Зачем ты нам нужен? Ты нам не нужен! Мы тебя не любим, мы тебя не уважаем. У нас есть дети, у нас есть семьи, которые против тебя. Уходи!

- Осчастливь нас, я тебя умоляю. Так дальше люди не могут жить, уже все на пределе терпения. Хватит уже лжи. Уходи от нас! Пожалуйста, уходи!

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