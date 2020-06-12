Доллар подорожал на последних торгах недели 12.06.2020, 18:23

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Курс российского рубля снизился.

В пятницу, 12 июня, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли заключительные торги иностранными валютами на текущей неделе, пишет сайт belrynok.by.

По итогам торгов на БВФБ 12 июня 2020 года сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0033 BYN (+0,14%) и был зафиксирован на уровне 2,3781 BYN/USD;

курс евро снизился на 0,0116 BYN (-0,43%) и по итогам торгов составил 2,6890 BYN/EUR;

курс российского рубля снизился на 0,0271 BYN (-0,79%) за 100 RUB и составил 3,4115 BYN/100 RUB.