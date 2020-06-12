Пенсионерка на пикете в Лепеле: Стоп таракан! 2 12.06.2020, 18:38

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фото: «Радыё Рацыя»

Первый пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую прошел в Лепеле.

В Лепеле сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской для участия в президентских «выборах» начался вечером 11 июня возле магазина «Евроопт», передает «Радыё Рацыя».

Жители города давно ждали возможности подписать за выдвижение жены известного блогера Сергея Тихановского и, стоя в очереди, обсуждали необходимость смены правительства:

- Этот правителя давно нужно сменить. Ему уже давно нужно было уйти из власти. Довел страну до нищеты! - сетует житель Лепеля.

- Я так хочу дожить — выбраться из этой нищеты, из этой лжи! Хочу, как говорится, своей правды. Дайте правду! Стоп таракан! Вот так! - говорит пенсионерка.

- Я прожил всю сознательную жизнь при этом правителе. Ничего хорошего так и не увидел. Мы все хотим жить в стране для жизни! Жыве Беларусь!

Пример Лепеля ясно показал, что простые люди из сельской местности так же стремятся к переменам, как жители больших городов. И так же готовы отстаивать свою честь и достоинство.