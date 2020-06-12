Очаги коронавируса продолжают появляться в учебных заведениях Минска 12.06.2020, 18:48

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Минск, гимназия №40

фото: yandex/maps

Там сейчас проходят экзамены или школьные лагеря.

Случаи Covid-19 обнаружены в гимназиях №2, №40, №43.

"Детский сад №268 в Минске. Заболела логопед. Сказали родителям, чтобы детей не приводили, карантин", - пишет телеграм-каналу "Баста" читатель.

"Минск, гимназия №40. У большинства учителей, состоявших в экзаменационных комиссиях на прошлой неделе, сегодня уже высокая температура. Сегодняшние комиссии комплектовали теми, кто пока в строю", - сообщает подписчик.

"В минской гимназии №43 есть заражённые учителя. Болеют уже неделю, но только сейчас начинают делать тесты детям. Некоторые из них уже поуезжали к бабушкам на каникулы. Это полная безответственность администрация школы и учителей, которые даже не говорят родителям детей о том, что происходит", - возмущается житель Минска.

"Общежитие БНТУ №15 на проспекте Независимости, 148. Студенты с подтвержденным коронавирусом живут вместе со здоровыми на одном этаже. Ходят в буфет на первом этаже, ездят в лифте, ходят курить на крыльцо у центрального входа. Руководство и медик общежития бездействуют", - пишет читатель.

"Вчера стало известно, что в гимназии №2 города Минска обнаружен коронавирус. Это был ученик 9 класса, который пришёл уже заражённым на экзамен 2 июня. 4 и 9 июня он не явился на экзамен", - сообщает подписчик.

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