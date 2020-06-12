В России убытки государственных телеканалов превысили 50 миллиардов рублей 5 12.06.2020, 19:11

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Доверие россиян к телевидению - на 10-летнем минимуме.

Машина государственной пропаганды, запущенная в России на небывалую со времен СССР мощность после аннексии Крыма и развала отношений с Западом, все дороже обходится российским налогоплательщикам, пишет finanz.ru.

По итогам 2019 года все крупнейшие информационные телеканалы, принадлежащие государству, оказались убыточны и потратили в сумме на 50 млрд российских рублей больше, чем заработали, следует из данных, которые приводит РБК со ссылкой на отчетность вещателей по РСБУ.

ВГТРК, управляющая каналами «Россия-1» и «Россия-24», потратила на создание контента вдвое больше, чем получила в виде выручки. Убыток компании от основной деятельности вырос на 9% и достиг 27,1 млрд рублей. На его покрытие ушла вся субсидия из федерального бюджета в размере около 26 млрд рублей. С учетом прочих не основных доходов чистый убыток холдинга составил 553 млн рублей.

«Первый канал» получил 12,5 млрд рублей убытка от основной деятельности, который лишь наполовину удалось покрыть деньгами из бюджета. Чистый убыток канала составил 4,7 млрд рублей. К концу 2019 года он задолжал 1,3 млрд рублей телецентру «Останкино», из-за чего тот «столкнулся с серьезными проблемами» и «невозможностью своевременного исполнения обязательств», жаловался гендиректор центра Михаил Шубин.

«ТВ-Центр» потратил на создание контента почти вчетверо больше, чем заработал в виде выручки, и завершил год с убытком от основной деятельности на 7,4 млрд рублей. У принадлежащего Минобороны телеканала «Звезда» разрыв оказался более чем двукратным, а убыток составил 2,9 млрд рублей.

«Газпром-Медиа», владеющая НТВ, финансовые результаты каждого из своих каналов не сообщает. Прошлый год холдинг завершил с операционным убытком на 4,8 млрд рублей и чистым убытком в 4,7 млрд.

Расходы бюджета на финансирование СМИ растут год от года: 88,3 млрд рублей в 2018 году, 88,4 млрд - в 2019-м, 92,5 млрд - в 2020-м. Но ток-шоу об Украине и репортажи о производстве танков неуклонно теряют мобилизующий эффект.

Уровень доверия россиян к телевидению рухнул до 10-летнего минимума, показал проведенный в августе прошлого года опрос «Левада-центра». С 2009 года аудитория доверяющих новостям по ТВ сжалась втрое - с 80% до 55% населения - и состоит преимущественно из пенсионеров, среди которых телевизор смотрят 93%. Доля доверяющих телевидению молодых людей (до 25 лет) упала до 45%.