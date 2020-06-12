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Какой будет погода на выходных

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  • 12.06.2020, 19:18
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Какой будет погода на выходных

Прогноз синоптиков.

В последний рабочий день на этой неделе будет тепло, но в выходные жара ослабнет. Правда, ненадолго — на следующей неделе к нам вернется теплая и влажная погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

13 июня, в субботу, ночь еще будет теплой +14…20°С, а максимальная температура воздуха днем +18…24 °С, по югу +25…29 °С. Ощущение прохлады будет усиливать порывистый северо-восточный ветер. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

В воскресенье, 14 июня, во многих районах сохранится прохладная погода. Температура воздуха ночью +11…17 °С, днем +16…23 °С; в юго-восточных районах ночью +18…19, днем +24…29 °С. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый.

Но понижение температур будет непродолжительным, уже с понедельника, 15 июня, начнется потепление. Температура воздуха ночью +12…19 °С, днем +21…27 °С, в юго-восточных районах около +29 °С. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах возможны сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

По предварительному прогнозу на следующей неделе ожидается очень теплая погода.


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