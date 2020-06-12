На Минском тракторном заводе – сотни заболевших коронавирусом и пневмонией 2 12.06.2020, 19:48

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Фотo: С. КОСТИНА

На больничных находятся многие представители администрации предприятия.

- На больничном многие представители руководства МТЗ, - пишет телеграм-каналу «Баста» работник предприятия. - Болеют технический директор, директор по качеству, директор по производству, замдиректора по идеологии.

Перед приездом Лукашенко сделали тесты генеральному конструктору и его заместителям. У шести из восьми человек подтвердилась «корона». В управлении конструктора на сегодня в каждом бюро есть заболевшие, в некоторых осталось один - два человека. В управлении технолога на больничном пятеро человек из руководства, у двоих из них подтвержден коронавирус, ещё двое в отпуске.

Начинают болеть уже и исполняющие обязанности. Скоро руководить будет некому.

Есть цеха, где целые участки на больничном, либо только что вышли с больничного. Обращались в профсоюз и к медперсоналу, чтоб провести тестирование в тех подразделениях, где много заболевших. Сказали, мол, работайте, а хотите тест - идите по месту жительства просите.

Раньше по внутреннему радио ежедневно сообщалось о количестве заболевших, но после отметки 130 эти сообщения прекратились. Болеют сотни, а знакомые врачи говорят, что на МТЗ около тысячи подтвержденных случаев.

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