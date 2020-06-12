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Жители регионов активнее всего подписываются за Светлану Тихановскую

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  • 12.06.2020, 19:56
  • 1,854
Жители регионов активнее всего подписываются за Светлану Тихановскую
фото: media-polesye

Как прошел легальный пикет в Лунинце.

В четверг, 11 июня, возле «Евроопта» в Лунинце продолжала работу инициативная группа, собиравшая подписи за претендента в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую, пишет сайт media-polesye.by.

Как рассказали члены инициативной группы, только на начало дня 11 июня было собрано за Тихановскую порядка 1.300 подписей.

По количеству собранных подписей в подписных листах видно, что Светлана Тихановская вызывает наибольшую симпатию у жителей района. Светлана родилась и выросла в Микашевичах. Здесь закончила СШ №1. Причем, с золотой медалью. Затем поступила в Мозырский педуниверситет на факультет иностранных языков. По специальности — переводчик. С мужем Сергеем воспитывает двоих детей.

Фото с пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую в Лунинце 6 июня

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