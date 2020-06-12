На Донбассе вспыхнули массовые голодные бунты 2 12.06.2020, 20:08

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Горняки бастуют.

В городе Антрацит на оккупированной территории Луганской области продолжается забастовка горняков, которые требуют выплатить зарплату. Люди бастуют возле здания городской администрации.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Necro Mancer", пишет apostrophe.ua.

На кадрах видно, как мужчины и женщины сидят на бордюрах и стучат пластиковыми бутылками по асфальту, привлекая внимание к своей проблеме.

"Антрацит: благодарные шахтеры в едином порыве решили отметить "день РФ" возле здания городской администрации", - с иронией подписал кадры автор публикации.