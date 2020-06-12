закрыть
12 июня 2020, пятница, 20:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе вспыхнули массовые голодные бунты

2
  • 12.06.2020, 20:08
  • 2,181
На Донбассе вспыхнули массовые голодные бунты

Горняки бастуют.

В городе Антрацит на оккупированной территории Луганской области продолжается забастовка горняков, которые требуют выплатить зарплату. Люди бастуют возле здания городской администрации.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Necro Mancer", пишет apostrophe.ua.

На кадрах видно, как мужчины и женщины сидят на бордюрах и стучат пластиковыми бутылками по асфальту, привлекая внимание к своей проблеме.

"Антрацит: благодарные шахтеры в едином порыве решили отметить "день РФ" возле здания городской администрации", - с иронией подписал кадры автор публикации.


популярное за неделю

Мнение

Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко Анжелика Калатозишвили
Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип