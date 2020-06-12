На Донбассе вспыхнули массовые голодные бунты

На Донбассе вспыхнули массовые голодные бунты2
- 12.06.2020, 20:08
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Горняки бастуют.
В городе Антрацит на оккупированной территории Луганской области продолжается забастовка горняков, которые требуют выплатить зарплату. Люди бастуют возле здания городской администрации.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Necro Mancer", пишет apostrophe.ua.
На кадрах видно, как мужчины и женщины сидят на бордюрах и стучат пластиковыми бутылками по асфальту, привлекая внимание к своей проблеме.
"Антрацит: благодарные шахтеры в едином порыве решили отметить "день РФ" возле здания городской администрации", - с иронией подписал кадры автор публикации.
Могут же, когда захотят https://t.co/OB6C8XMB5Q #русскиймир #орло #Антрацит pic.twitter.com/KYkwZnEY0u— Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2020