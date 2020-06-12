В Браславском районе ввели обязательный масочный режим 1 12.06.2020, 20:20

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иллюстрационное Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Это обусловлено ухудшением эпидобстановки.

В Браславе ввели дополнительные мероприятия, направленные на профилактику и снижение распространения COVID-19, сообщает tut.by.

Люди должны обязательно использовать маски на объектах и в организациях Браславского района (магазины, аптеки, отделения банка, связи, почты, в общественном транспорте и прочие объекты). Обязательный масочный режим предусматривает смену использованных средств защиты каждые 3 часа.

Ограничивается количество одновременно находящихся посетителей в торговых объектах, объектах общепита, аптеках, отделениях банка, связи, почты и других.

В режим работы торговых объектов общественного питания, бытового обслуживания, аптек, отделений банка, почт и других объектов введены технические перерывы для проветривания и проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

В садиках теперь нельзя объединять и переформировывать группы детей — даже если ходит мало. Нельзя также направлять воспитателей на работу в другие группы.

Все эти меры будут действовать «на период эпидемиологического неблагополучия».

Медики также напоминают о необходимости придерживаться элементарных норм инфекционной безопасности. Речь идет о гигиене рук, использовании средств индивидуальной защиты, дистанцировании и т.д.

Ранее, напомним, обязательный масочный режим ввели в Ивьевском, Кировском и Белыничском районах страны.