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Ученые изучили рельеф дна Бермудского треугольника

  • 12.06.2020, 20:44
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Ученые изучили рельеф дна Бермудского треугольника

Самые первые упоминания о странных водах этих мест были сделаны Колумбом, в его судовом журнале.

Множество выдвигаемых предположений, как научного, так и фантастического характера, не дали конкретного ответа на происходящее в треугольнике Дьявола. Тем не менее, существует ряд версий, приближенных к реальности, которые во много проясняют таинственные события этого проклятого места, пишет lenta.ua.

Рельеф дна Бермудского треугольника изучен очень хорошо: в этом месте Атлантики проходит геологический разлом огромной глубины; расположены шельфы, материковый склон, глубокие проливы. Большое количество теплых и холодных течений встречаются и движутся в противоположных направлениях, создавая вихри. В этом районе постоянно дуют пассаты, часто случаются штормы, торнадо и циклоны.

Возникновение блуждающих волн в Бермудском треугольнике связывают именно с его непростым рельефом и воздействием морских течений.

Гигантские волны достигают высоты 20-30 метров и более. Они появляются внезапно, без причин, при слабом ветре и небольшом волнении. Волна-убийца описывается очевидцами как быстро приближающаяся водяная стена огромной высоты. Она способна погубить любое современное судно, которое ей подвернется, т.к. сила удара такой волны превышает все пределы, заложенные в исходные расчеты. Изначально предполагается, что судно не должно столкнуться с волной высотой более 15 метров.

Случаи нахождения в пределах треугольника морских судов без экипажа – непростая загадка для раздумий. Всё указывало на то, что жизнь на корабле была еще минуту назад, и, тем не менее, куда-то все подевались…

«В 1850 г. Близ Нью-Порта при массовом скоплении публики на мель волнами был выброшен парусник «Сеаборд». Корабль был совершенно исправен, а на кухне еще готовился обед. На судне не было ни одной живой души, хотя в воздухе чувствовался запах табачного дыма»... Таких находок было довольно много.

Явление «голоса моря» проясняет картину таких мистических исчезновений.

«Голосом моря» ученые прозвали инфразвуковое колебание, которое появляется при волнении океана и усиливается с увеличением амплитуды волн и силы ветра. Воздействие инфразвука на живой организм, в зависимости от интенсивности, приводит к расстройствам мозга, нервной системы, слепоте, а частота в 7 герц смертельна для человека.

Скорость инфразвука значительно опережает скорость урагана, породившего его. Потому его можно ощутить в прекрасную, солнечную погоду, когда ничего не предвещает беды. А «голос моря» свидетельствует о том, что шторм еще на подходе и может разразиться только через несколько часов.

Так что, возможно, люди в состоянии панического страха и ужаса покидали борт судна, не сознавая причину. Им просто хотелось без оглядки бежать куда угодно, даже в открытое море.

Бермудский треугольник не единственное гиблое место: на той же широте расположено Море Дьявола в Японии. Оба места считаются аномальной магнитной зоной.

Температурные перепады и глубинные приливные и отливные потоки вызывают магнитные бури, создающие радиопомехи. При определенных условиях из-за таких явлений происходит пространственно-временное искажение. Нередки случаи, когда самолеты приземлялись намного раньше расчетного времени.

Именно в такую ловушку со временем попала знаменитая пятерка американских истребителей «Эвенджеров». Сопоставив количество времени и объем топлива, имевшееся у пилотов в ходе этого учебного полета, исследователи пришли к удивительному выводу: пока на земле прошел час времени – в белом тумане Бермудского треугольника, где оказались самолеты – прошло около трех!

За эти три часа собственного времени они и пролетели большее расстояние, чем планировали и ожидали – дальше, за Мексиканский залив, где никто их и не ожидал обнаружить. И сами они, не поверив своим глазам, стали придерживаться изначального курса на запад, улетая все дальше от суши, и были вынуждены приводниться…

Вышеперечисленные версии логически объясняют известные случаи пропажи и гибели морских и воздушных судов и находившихся там людей. Существуют также сторонники теорий с инопланетными существами и тому подобными фантастическими предположениями. Интерес к феномену этого зловещего места не угасает на протяжении многих лет и привлекает все больше исследователей.

Несмотря на десятки новых теорий, возникающих в ходе всяческих исследований, тайна Бермудского треугольника все же до конца не разгадана.


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