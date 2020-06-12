«Газпром» прокомментировал задержание топ-менеджеров «Белгазпромбанка» 12.06.2020, 20:52

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Владимир Дударев

фото с сайта: m.sputnik.by

Акционеры намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов.

"Газпром" прокомментировал задержание топ-менеджеров "Белгазпромбанка", который на протяжении 20 лет возглавлял возможный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, пишет телеграм-канал "Баста".

"Осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления "Белгазпромбанка" правоохранительными органами Беларуси", — говорится в сообщении "Газпрома".

Сообщается, что акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка.

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