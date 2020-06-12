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Зеленский переходит на особый режим работы

  • 12.06.2020, 20:59
Зеленский переходит на особый режим работы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины не будет проводить личных встреч, все совещания будут проводиться в онлайн-режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у его супруги Елены. Об этом сообщила вечером 12 июня пресс-служба Офиса президента Украины, пишет gordonua.com.

"В соответствии с Конституцией, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус – он дал отрицательный результат", – сказано в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Конституцией "ситуации самоизоляции и карантина не предусмотрены".

"Поэтому принят специальный протокол режима работы президента, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Президент Украины каждый день проходит тестирование методами ПЦР и ИФА, а также медосмотры. Он ограничивает круг общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни отменяются", – заявили в офисе.

Также Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Украины.

"Круг общения, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников. Исключения из протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая будет требовать немедленного реагирования со стороны главы государства", – добавили в ОП.

О том, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус, стало известно сегодня утром. В Офисе президента сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет.


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