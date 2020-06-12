Видеофакт: Во Франции загорелась атомная подлодка 12.06.2020, 21:30

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иллюстрационное Фото: reuters

Лодка пришвартована на крупнейшей военно-морской база Франции.

В пятницу на французской атомной подводной лодке, пришвартованной в средиземноморском порту Тулон, вспыхнул пожар. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В результате пожара, возникшего около 10:30 утра на судне Perle, никто не пострадал. На борту не было ни ядерных материалов, ни оружия. Судно находилось в доке на ремонте.

🇫🇷 France : 🔥 Un incendie s'est déclaré ce matin à bord du sous-marin nucléaire d'attaque Perle (SNA) sur la base navale de Toulon. Actuellement en entretien, il n'est équipé ni d'arme ni de combustible nucléaire. Aucun blessé n'est à déplorer pic.twitter.com/7xLMGRvd6G — Alexandre L_B (@alex_le_bars) June 12, 2020

По заверениям местной префектуры, дым от пожара не был радиоактивным. На месте происшествия находились десятки пожарных, им помогали специализированные группы и пожарное судно из Марселя. Огонь удалось взять под контроль.

О масштабе повреждений в результате пожара пока не сообщается.

Тулон - крупнейшая военно-морская база Франции, где находится большая часть французского флота, включая авианосец Шарль де Голль, атомные подводные лодки и другие военные корабли.