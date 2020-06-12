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Видеофакт: Во Франции загорелась атомная подлодка

  • 12.06.2020, 21:30
  • 3,315
Видеофакт: Во Франции загорелась атомная подлодка
иллюстрационное Фото: reuters

Лодка пришвартована на крупнейшей военно-морской база Франции.

В пятницу на французской атомной подводной лодке, пришвартованной в средиземноморском порту Тулон, вспыхнул пожар. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В результате пожара, возникшего около 10:30 утра на судне Perle, никто не пострадал. На борту не было ни ядерных материалов, ни оружия. Судно находилось в доке на ремонте.

По заверениям местной префектуры, дым от пожара не был радиоактивным. На месте происшествия находились десятки пожарных, им помогали специализированные группы и пожарное судно из Марселя. Огонь удалось взять под контроль.

О масштабе повреждений в результате пожара пока не сообщается.

Тулон - крупнейшая военно-морская база Франции, где находится большая часть французского флота, включая авианосец Шарль де Голль, атомные подводные лодки и другие военные корабли.


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